Natalia Sánchez denuncia acoso sexual La actriz recuerda que «viví una situación muy incómoda en la que sobrepasaron el límite, aunque afortunadamente no llegó a nada» EL NORTE Jueves, 23 noviembre 2017, 13:28

Desde el momento en el que varias actrices denunciaran al productor Harvey Weinstein de acoso sexual, las demandas no han cesado, tanto en el cine estadounidense, como en el resto del mundo. Y nuestro país no ha sido una excepción, como tampoco lo son otros sectores al margen del cine, como es el de la moda o la fotografía.

Ahora, ha salido a la luz que otra de las damnificadas ha sido la actriz española Natalia Sánchez, conocida por su interpretación en 'Los Serrano'. En una entrevista a 'La Vanguardia' comentó que sufre acoso sexual continuamente, sin embargo, hubo un momento que le marcó en su vida: «Viví una situación muy incómoda en la que sobrepasaron el límite, aunque afortunadamente no llegó a nada».

La intérprete también ha querido responder a quienes critican el silencio que ha pesado sobre este problema durante años: «El micromachismo socialmente aceptado es el peligro real de este problema. Hay una situación previa y un maltrato psicológico que puede resultar igual de fuerte que uno físico».

La actriz ha manifestado que ella también fue víctima del acoso sexual, aunque no ha querido señalar a nadie: «Cuando a mí me ocurrió no tenía herramientas, lo corté como pude».