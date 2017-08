Natalia Rodríguez, desconsolada por la desaparición de su perro La artista Natalia Rodríguez. / Instagram La extriunfito piensa que su mascota, un labrador negro, ha sido raptada EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 12:49

Natalia Rodríguez ha dejado de mostrar esa sonrisa por la que se ha hecho famosa desde su participación en 'Operación Triunfo'. El motivo es la desaparición de su perro Roco, un labrador negro.

Para difundir la noticia, la cantante ha utilizado su cuenta de Instagram. Hace seis días la joven publicaba: «Alguien se lo ha llevado», refiriéndose a que su perro había sido secuestrado por la zona de Venta de Torrebreva y alrededores y pidiendo a sus seguidores que si alguien sabe algo de su perro se ponga en contacto con ella, según recoge el portal 'Chance'.

Pero desde su desaparición no se ha sabido nada, lo que ha provocado que Natalia esté atravesando un duro momento: «Le echamos mucho de menos y tiene que estar muy asustado y desorientado». La joven comentaba desesperada: «Son muchos días ya, mi familia lo ha estado buscando todos los días hasta las 2 de la mañana. No sabéis la impotencia que da el pensar que ese animal no esté bien, que esté echando de menos su casa, su familia, que lo tengan retenido».