Natacha Sofía sostiene que tuvo un 'affaire' con Cristiano Ronaldo

Viernes, 27 octubre 2017

La noticia de la infidelidad del futbolista con la joven presentadora lusa surge cuando su novia Georgina Rodríguez está a punto de dar a luz

Cristiano Ronaldo podría ver alterado su actual estado de felicidad si se confirman la noticia de que ha tenido un 'affaire' con la popular presentadora de la televisión portuguesa Natacha Sofía, según han publicado algunos medios lusos.

Un rumor que salta a la calle, cuando su novia Georgina Rodríguez está a punto de dar a luz el primer bebé de la pareja y el cuarto del futbolista y cuando ya empezaban a sonar aires de boda para el próximo verano, según recuerda El Comercio.

Natacha Sofía, de 21 años, presenta en el país vecino un programa muy similar a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y ella ha sido quien ha desvelado en una revista que mantuvo un 'affaire' con Cristiano Ronaldo y explica que todo comenzó en las redes sociales. «Decidí mandarle un mensaje privado por Instagram. No escondo que siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay», comentó la joven.

El encuentro entre ambos solamente fue por una noche y desde entonces no se han vuelto a ver. «Me dio 300 euros para el taxi. Nunca más hablamos, me siento abandonada», apunta la presentadora.