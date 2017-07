Naomi Watts vuelve a encontrar el amor La actriz Naomi Watts. / Efe La actriz podría haber comenzado una relación con Billy Crudup, su compañero en la serie 'Gypsy' EL NORTE Miércoles, 19 julio 2017, 18:41

Naomi Watts, la actriz que estuvo nominada dos veces a los Óscar, podría haber encontrado de nuevo el amor, después de que el pasado mes de septiembre hiciera pública su ruptura con el actor Liev Schreiber, tras once años de relación y con dos hijos en común, Alexander, de 9 años y Samuel, de 8.

A pesar de la ruptura, y según contó ella para una entrevista el pasado mes de mayo a la revista 'Red', mantiene una magnífica relación con su expareja. Sobre volver a encontrar una nueva pareja, la intérprete comentó: «(Tener citas) me parece completamente frívolo y contraproductivo y no está entre mis planes ahora mismo». Pero parece que sus planes han cambiado tres meses después, ya que según ha publicado el portal Page Six, Watts podría haber comenzado a salir con Billy Crudup, con quien comparte rodaje en la serie de Netflix, 'Gypsy' y además son matrimonio en la ficción.

El pasado fin de semana fueron vistos juntos en Nueva York y en actitud muy cariñosa, según comentó un testigo a la revista: «Ellos se veían felices y riendo mucho, entonces se marcharon agarrados de la mano otra vez».

Al actor de 49 años, ha mantenido anteriormente dos largas relaciones con actrices famosas como Mary-Louise Parker con la que estuvo siete años y Claire Danes.