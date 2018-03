Naím Thomas, de 'OT1', revoluciona las redes con su cambio físico El antes y después de Naím Thomas. / Instagram El extriunfito ha mostrado la transformación de su imagen en los últimos 17 años EL NORTE Martes, 13 marzo 2018, 12:14

Naím Thomas saltó a la fama tras participar en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001, compartiendo escenarios con artistas como Rosa López, David Bisbal, David Bustamante o Chenoa.

Ya han pasado 17 años desde aquello y ahora Naím ha querido mostrar el extraordinario cambio físico que ha experimentado. Pero ese cambio, no le ha restado seguidoras que siguen diciendo en las redes sociales que está «guapo entonces y guapo ahora», incluso algunos apuntan que ha mejorado con los años. Él, por su parte, considera que los años le han beneficiado y ha escrito junto a su fotografía: «Naím con 20 VS Naím con 37. Joder, no he envejecido tan mal, ¿no?».

Su paso por la Academia le ha servido para convertir la música en su medio de vida. Tampoco le va nada mal en el terreno sentimental junto a Dahianha Mendoza con quien tiene un niño que nació el pasado mes de noviembre y que se llama como él, según publica 'Bekia'.