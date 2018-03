Nacho Vidal, cinco días hospitalizado Nacho Vidal, en el hospital. / Instagram El actor que tenía previsto aparecer el domingo en el programa 'Viva la vida' no ha desvelado la causa de su ingreso EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 18:50

Hace unos días, Nacho Vidal publicaba en su cuenta de Instagram que se encontraba enfermo. Para confirmarlo subió unos vídeos a las redes donde informaba de su estado, ya que tenía previsto acudir al programa 'Viva la vida' para ser entrevistado por Toñi Moreno.

Para quitarle seriedad al asunto publicó: «No soy Ricky Martin pero también estoy hospitalizado, va de hospitales el tema. Para todos aquellos que esperaban verme en algún lugar, que sepáis que estoy aquí entubado desde el miércoles y hasta nueva orden».

Afortunadamente, el actor fue dado de alta el lunes, día en el que publicó una foto, acompañada por el mensaje: «Ya me soltaron de la clínica». No obstante, no ha explicado los motivos de su ingreso, según publica Ecoteuve.