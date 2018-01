El mundo de la moda, indignado por las críticas de Alba Carrillo Alba Carrillo en su entrevis con Risto Meijide en 'Chester'. / Cuatro La directora de la pasarela Cibeles asegura que trabajan con la consigna de ofrecer una imagen saludable a la sociedad EL NORTE Jueves, 25 enero 2018, 13:29

Alba Carrillo criticaba el pasado domingo en 'Chester', el programa de Risto Mejide, el mundo de la moda y, en concreto, la Mercedes Fashion Week de Madrid que comenzó el miércoles. «Hay una doble moral. En la MBFWM por ejemplo, tienes que dar un peso, el IMC (Índice de Masa Corporal), pero si das ese peso no cabes en la ropa de los diseñadores», contó y además añadió que «los encargados de los bookings te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua…, para que peses más de lo real. Si pesas lo que has de pesar, no entras en la ropa de los diseñadores. Hace cinco años era así».

Como era de esperar, tal y como publica ABC, la industria de la moda no se ha quedado callada ante estas declaraciones. Charo Izquierdo, directora de Cibeles, ha querido desmentir los comentarios de Carrillo y ha señalado en 'El programa de Ana Rosa' que «la pasarela de Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por IFEMA, es seguramente la pasarela más seria en lo que respecta a la transmisión de una imagen saludable a la sociedad. Siempre se trabaja con una única consigna: la imagen saludable de las mujeres. No puedo acusar a Alba de que eso se haga, pero no tengo constancia. Nuestra pasarela es muy seria».