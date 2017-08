Multitudinario reencuentro de los actores de 'Al salir de clase' Los protagonistas de 'Al salir de clase', veinte años después. / V. F. Veinte años después, y tras varios reencuentros por separado, los protagonistas principales se han reunido en Vanity Fair EL NORTE Miércoles, 16 agosto 2017, 20:39

Dos décadas han tenido que pasar para volver a ver juntos a los principales actores que daban vida a una de las series más populares del momento, 'Al salir de clase', punto de partida para muchos profesionales de la interpretación.

Vanity Fair ha hecho posible este multitudinario reencuentro. Según Antonio Cuadri, creador y director de cerca de un centena de episodios de la serie, la cadena «venía de la etapa de las Mama Chicho y quería rejuvenecer la audiencia con un público urbano... El título fue uno de los ingredientes del éxito de la serie. Eso de 'Al salir de clase' es poco convencional, pero conectó con el lenguaje cotidiano».

En la reunión, como recoge 'FórmulaTV' se contaron todo tipo de anécdotas, como la protagonizada por Mariano Alameda, Íñigo en la ficción, que dijo «no» cuando fue preguntado en el casting si estaría dispuesto a participar en una serie juvenil diario para Telecinco. Pero su representante llegó a convencerle: «Fui sin ningunas ganas. Con gorra, comiendo patatas fritas... Debí de hacer una prueba horrible. Antonio Cuadri me comentó: 'No me gusta lo que has hecho, pero me gustas tú'».

Elsa Pataky también quiso contar cómo fue su casting: «Cuando me llamaron para la prueba, en un principio no quise ir. Pero luego me dije: es la última a la que voy. Así que me presenté con una actitud mucho más relajada. A veces es como consigues las cosas».

Daniel Huarte, David en la serie, confesó que él llegó a la serie de casualidad: «Pusieron un anuncio y mis compañeros se apuntaron. Como era el único que tenía coche, me apuntaron para que los llevase. Ellos no dieron el perfil, pero yo fui pasando pruebas».