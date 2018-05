La mujer de Lucas Glover golpea a su marido por quedar eliminado en un torneo El golfista Lucas Glover. / Efe El golfista no logró pasar el corte en el torneo The Players Championship, disputado el fin de semana pasado en Florida EL NORTE Jueves, 17 mayo 2018, 10:55

Lucas Glover, campeón del US Open de 2009, y su madre fueron, supuestamente, agredidos por la esposa del golfista, Krista, después de que el deportista no lograra pasar el corte en el torneo en el que participaba, The Players Championship. Ante estos hechos, agentes del departamento del sheriff del condado de St Johns procedieron a detenerla por violencia doméstica, según recoge AFP.

Glover contó a la policía que, al llegar a casa, su esposa le empezó a llamarle «perdedor». Todo sucedía ante la mirada de sus hijos y de la madre del golfista. Glover también apuntó a la justicia que su eposa «tiende a atacarle» cada vez que juega mal.

Tras la polémica suscitada, el deportista decidió pronunciarse en su perfil de Twitter y dejar claro que todos están bien.

La madre del golfista tuvo varias heridas en los brazos, aunque se negó a acudir al hospital y denunciar a su nuera. En un principio, Glover señaló a los agentes que quería denunciar a su esposa y realizar una declaración jurada. Pero después de que su esposa fue detenida, apuntó que las heridas no habían sido resultado del supuesto altercado, según recoge 'Bekia'.

Al final, Krista fue acusada de dos cargos menores al dar «patadas y golpes» al coche patrulla, por lo que tuvo que pasar la noche en el calabozo y pagar una fianza de 2.500 dólares para ser puesta en libertad.