La mujer de Gustavo González, posible concursante de 'Supervivientes' Gustavo González. / Telecinco María Lapiedra, nueva pareja del periodista, ya tiene confirmada su presencia en el reality EL NORTE Jueves, 15 febrero 2018, 19:31

Ya queda poco para que Telecinco comience a emitir las entregas de una nueva edición de 'Supervivientes', un reality que llegará antes de lo previsto, después de la cancelación por parte de Mediaset de 'Gran Hermano Vip'.

Entre los posibles concursantes que se barajan, la periodista Laura Fa ha desvelado que la todavía mujer de Gustavo González podría ser una de las elegidas. Además, la colaboradora de 'Cazamariposas' ha asegurado que la pareja de éste podría aparecer, próximamente, en la portada de una famosa revista. Aunque, según Laura, ésta podría querer más: «Yo de la entrevista no sé nada, pero sí puedo decir que he escuchado y que me han asegurado que lo que le gustaría a la todavía mujer de Gustavo es participar en 'Supervivientes' ya que por su carácter sería una experiencia que le apetecería», y ha añadido: «Incluso podría haber hablado con la productora, podría haber tenido un primer contacto para participar en el programa».

Para más INRI hay que tener en cuenta que María Lapiedra, la nueva pareja de Gustavo González, tiene confirmada su participación en el reality.