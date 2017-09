Una mujer se cuela en el colegio del Príncipe Jorge El Príncipe Guillermo lleva al Príncipe Jorge al colegio. / Efe La mujer había sido vista en varias ocasiones en las inmediaciones del colegio, según el 'Daily Mail' EL NORTE Viernes, 15 septiembre 2017, 11:17

Ocho días después de que el Príncipe Jorge empezará las clases en el colegio el Thomas's Battersea ya se ha producido el primer problema que no tiene nada que ver con el comportamiento del primogénito, según apunta 'Bekia'.

Según ha comunicado la Policía Metropolitana de Londres, el pasado miércoles, a las 14:15 horas, una mujer fue detenida en las instalaciones por un intento de robo. Fue llevada a la comisaría del sur de la capital británica para ser interrogada. La nota apuntaba: «Estamos trabajando en colaboración con la escuela, a la que asiste Su Alteza Real el Príncipe Jorge, para revisar su seguridad después del incidente».

En el momento en el que se produjo la detención, el príncipe Jorge no se encontraba en las instalaciones. No obstante, este hecho preocupa al no estar garantizada la seguridad

Según publica el Daily Mail, el principal problema reside en que la detenida había sido vista en varias ocasiones en las inmediaciones del colegio antes de ser arrestada por robo. Existen rumores de que podría estar obsesionada con los Duques de Cambridge, por lo que la preocupación sigue latente.