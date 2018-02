Una mujer brasileña es enterrada viva por error Falleció once días después de ser enterrada tras intentar salir del ataúd EL NORTE Lunes, 19 febrero 2018, 13:13

Rosangela Almeida do Santos falleció hace once días por lo que fue enterrada, o al menos es lo que creía todo el mundo, incluidos los doctores del Hospital do Oeste, en Brasil, que certificaron su muerte después de haber sufrido dos infartos que desencadenaron un shock séptico. Pero varios testigos afirmaron oír gritos procedentes de la tumba de Rosangela once días después de su funeral, según informa 'Bekia'.

En el ataúd se han podido comprobar signos claros de que la mujer había intentado escaparse. Algo que se deduce de los arañazos en las manos y frente, las uñas clavadas y restos de sangre: «Incluso algunas de las uñas que se encontraron están clavadas al ataúd», explicó su hermana Germana.

Algunos familiares llegaron a afirmar que el cadáver se encontraba todavía tibio, una señal que evidencia de que el cuerpo fue enterrado en vida. Este lamentable suceso podría acabar con los familiares de la fallecida en los tribunales y con una pena de tres años de cárcel al caer en un delito tras haber exhumado la urna de la mujer sin consentimiento previo.