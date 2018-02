Monumental metedura de pata de Antonio Orozco sobre Luis Fonsi Antonio Orozco con Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. / Antena 3 El cantante acudió a 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo tour 'Único. Segunda temporada' EL NORTE Miércoles, 28 febrero 2018, 10:45

'El Hormiguero' tuvo como invitado el pasado lunes a Antonio Orozco, que habló con Pablo Motos de su próxima gira 'Único. Segunda temporada', que inciará en septiembre y prolongará durante 2019 por toda España.

En la entrevista, Orozco recordó que no toda su carrera musical ha estado repleta de éxitos. «Parece que a veces nos olvidamos de los 18 años dando guitarrazos por ahí», comenta el cantante, que añade que se alegra de no tener que seguir «contando dinero». «A más indiferencia al dinero, más felicidad en la vida. Te da felicidad, pero también te la quita», asegura Orozco.

Pablo Motos le preguntó al invitado: «¿Tu hijo es un dj?», y éste le contestó: «Es un cabrón». «Es una sorpresa tras otra. Pablo (López y Alborán) dice que estamos a tiempo de destruirlo. Se mete en todo lo que hago».

El cantante asegura que si su hijo, de 9 años, oye algo que no le gusta, no se lo piensa dos veces y se lo dice: «La verdad es que no le gusta mi música pero se mete en todo lo que hago. Me dice 'pues yo metía unas trompetas aquí' o 'yo cambiaba esas blancas por unas negras'. ¿Cómo pueden ser tan inteligentes y tan pequeñitos?».

Pero el momento gracioso de la noche llegó cuando el presentador le preguntó por Luis Fonsi. «Estaba en 'México despierta', un programa muy de informativos» y la noche anterior había estado con Fonsi en una gala de premios. «Me preguntaron que qué tal estaba él y yo contesté: 'pues imagínate, con una niña en camino'». En ese momento cortaron el programa y pasaron a publicidad. «Había soltado la exclusiva del año y no lo sabía», continúa. A continuación, Orozco llamó a Fonsi para contárselo: «Me dijo que no pasaba nada así que le contesté que no me contara nada importante de su vida más, por si acaso».