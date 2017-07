Monumental bronca entre Belén Esteban y Kiko Matamoros Un instante de la bronca entre Belén Esteban y Kiko Matamoros. / Telecinco El motivo: la participación de Laura Matamoros en 'Supervivientes' EL NORTE Martes, 25 julio 2017, 13:07

Hacía mucho tiempo que Belén Esteban y Kiko Matamaros no se enfrentaban. Pero para quien lo estaba deseando, ese momento ha llegado. Los dos protagonizaron ayer en 'Sálvame', una bronca monumental y todo a raíz de la participación de Laura Matamoros en 'Supervivientes' y la mala defensa que hizo de ella la 'princesa del pueblo', según Kiko.

Diego Matamoros fue invitado del programa de Telecinco para hablar del tema y comentar que Laura está sorprendida con lo que le ha contado su padre de la actuación de Belén. La hija del colaborador tampoco considera injusta la posición de la madre de Andreita Janeiro, aunque le gustaría mantener una conversación con Belén para que le cuente que motivos que la han llevado a no apoyarla, según recoge el portal 'Chance'.

Belén en respuesta a estos comentarios ha señalado que tiene que hablar con Laura y que la va a llamar, pero que lo hará con ella y con nadie más. A medida que avanzaba el programa la tensión se ha ido adueñando del plató y la colaboradora ha comenzado a gritar a Kiko Matamoros: «Porque no soy mala persona, que si no te pondría hoy la cara colorada». El colaborador le ha desafiado diciéndole que contara lo que sabe, pero ésta no ha caído en la provocación.