Mónica Naranjo se defiende ante los ataques de los 'haters' Mónica Naranjo, jurado de 'OT'. / Instagram «Muchos de los que hoy se proclaman FANS de los concursantes son los que criticaban despiadadamente a muchos de ellos» EL NORTE Miércoles, 20 diciembre 2017, 11:57

Mónica Naranjo no ha tenido ningún problema en responder a las críticas que ha recibido el jurado de 'Operación Triunfo 2017', del que forma parte. Para defenderse de esos ataques ha tirado de ironía y humor para responder a cada uno de los 'haters' que la critican en Twitter. La cantante ha utilizado el hastag #AdoptaUnHater para restar importancia a todo lo malo que recibe en las redes sociales, tal y como recoge 'Bekia'.

«Muchos de los que hoy se proclaman FANS de los concursantes y de esta edición de OT son los que criticaban despiadadamente a muchos de ellos (insultos incluidos) en la Gala0. Los mismos que ponían en duda el éxito del casting y del propio programa. Me alegro de que se equivocaran», comentaba la artista.

Pero no solo a los usarios le ha mandado un recado, también le ha hecho llegar, por el mismo camino, otro a Cepeda antes sus quejas le ha contestado con muchas sutileza a su «no estoy de acuerdo con el jurado, no me gusta su actitud, creo que tienen que ser imparciales».