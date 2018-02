Mónica Cruz zanja los rumores de su romance con Bisbal La actriz Mónica Cruz. / Instagram La cantante fulmina las dudas que levantó el libro de Chenoa EL NORTE Martes, 6 febrero 2018, 10:29

Mónica Cruz no se perdió la gala de entrega de los Goya. Su paso por la alfombra roja se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche por su espectacular vestido y también por las declaraciones que hizo sobre los rumores de su posible romance con David Bisbal, según publica 'Chance'.

Hace unos meses, Chenoa lanzó al mercado un libro en el que abordaba su ruptura con el cantante, dando algunas indirectas que apuntaban a algunas infidelidades por parte de Bisbal. Rápidamente, todas las miradas se dirigieron hacia Mónica Cruz, al protagonizar el videoclip de Bisbal al que Chenoa se refiere en ese mismo capítulo. No obstante, la extriunfita no aporta informaciones al respecto y Mónica no se ha pronunciado hasta ahora sobre ese supuesto romance con el almeriense del que ha dicho: «No sé de qué me estás hablando y no voy a entrar. De ese vídeo hace miles de años, como he tenido la suerte de colaborar con otros artista». Y ante la dudas sobre posibilidad de ese romance ha sido tajante: «No, hicimos el vídeo hace mil años y ya».