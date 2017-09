Mónica Cruz no oculta su deseo de repetir maternidad... más adelante La intérprete Mónica Cruz. / Efe Confiesa estar enamorada del personaje que ha interpretado en 'Velvet colección' EL NORTE Miércoles, 13 septiembre 2017, 18:36

Mónica Cruz está hecha toda una madraza, aunque no por ello haya dejado de antender sus compromisos profesionales. El nuevo personaje de 'Velvet Colección' , en una entrevista para el portal 'Chance' con motivo de la presentación de las novedades de L'Oréal, habló de cómo había cambiado en los últimos años: «Bueno sí, es un camino de madurez, te van pasando cosas y eso te hace ser más fuerte, manejar las cosas de otra forma pero al mismo tiempo la maternidad te hace un poco más... digamos que los miedos como te descuides un poco te comen. Entonces, también aprender. Yo creo que lo importante es buscar siempre el equilibrio e ir avanzando evidentemente, madurando y teniendo esa fortaleza que a lo mejor no la has tenido hasta entonces».

Respecto a su maternidad, y si lleva la niña a los rodajes, apunta que «no, no. Ella tiene que tener su rutina y es un rollo. Alguna vez que la he llevado a alguna sesión de fotos y después de un rato ya dice 'vámonos' de aburrimiento. Yo creo que cuando haces todo de una forma natural y yo he estado con ella tres años día y noche, y aunque ahora esté trabajando, también intento que los horarios... Hay días que son más largos pero perderme lo mínimo y ella lo lleva muy bien. Entonces, eso te hace estar a ti tranquila porque si yo me fuera y se quedara llorando sería un horror. Pero como todo ha ido poco a poco».

Sobre su condición de madre soltera, le preguntan si ha sido juzgada por ello, a lo que responde: «Creo que si lo hubiera hecho queriendo ser un ejemplo, hubiera frivolizado mucho, sería horrible. Este tema que es tan maravilloso como la maternidad. Yo lo he hecho de una forma que sentía que tenía que hacerlo. Si eso puede ayudar a otras mujeres, maravilloso, pero yo no puedo meterme esa presión. Ni se me ocurriría, porque al final, como he dicho en el anuncio, la maternidad es ser madre y es el principio y el fin. Da igual cómo llegues ahí, lo importante es llegar».

En cuanto a la posibilidad de aumentar la familia, no dice que no: «Sí, siempre lo he dicho. Me gustaría, pero como yo sé cómo me enfrento a la maternidad, ahora mismo he vuelto a bailar, me gustaría esperar un par de años, que ya sea más mayor y pueda ser más partícipe y no tenga el periodo ese de pasarlo mal. Pero sí, sí que me gustaría. Espero que sí».

Respecto a la faceta profesional: «'Velvet' lo terminé el viernes y estoy un poco así. En 'El Hormiguero' acabo de empezar. Y las cosas que van viniendo. Como el rodaje de 'Velvet' ha sido tan intenso, no hemos parado, empezamos a finales de mayo. Cuando terminas algo de golpe, tantas horas, es una experiencia maravillosa. Estoy enamorada de mi personaje y ha hecho que vuelva a enamorarme del baile y no lo quiero dejar».