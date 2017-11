Mónica Cruz deja sangrando de la nariz a Pablo Motos La actriz llevó a 'El Hormiguero' unos palitos impregnados en cera caliente que introdujo en el orificio nasal del presentador para quitarle los pelos de la nariz EL NORTE Martes, 28 noviembre 2017, 13:44

'El Hormiguero' fue anoche una programa cargado de emociones. Por un lado, se vivió un momento surrealista con Dani Martín y, por otro, el espacio repartió dinero por sorpresa y, por si fuera, poco Mónica Cruz mostró en su sección un curioso método para quitar los pelos de la nariz.

La artista llevó al plató unos pequeños palitos impregnados en cera caliente que se introducen en el orificio nasal para tirar bruscamente de ellos cuando la cera se ha enfriado. En esa ocasión, el conejillo de Indias, fue Pablo Motos que dijo: «¿Sabéis cuando vas a hacer algo y te arrepientes de haber empezado? Pues yo me acabo de arrepentir» y la actriz le contestó: «No me despidas, yo no he obligado a nadie», para después tirar de los dos palitos con decisión.

Tras la 'operación' Motos comentaba que «Estoy sangrando un poco, pero porque soy un blando», mientras las lágrimas le comenzaban a salir de sus ojos. Por su parte, Mónica le pidió disculpas y el presentador la quiso tranquilizar diciéndole: «Mónica, te seguimos queriendo igual».