Misterioso mensaje de Malú tras romper con Gonzalo Miró
Lunes, 13 noviembre 2017, 18:12

Malú ha publicado un mensaje misterioso, justo días después de que saltara a la luz la noticia de la ruptura de su relación con Gonzalo Miró. En el comentario publicado en su perfil de Instagram, ha colgado un misterioso mensaje junto a una instantánea en la que aparece con su hermana. Aunque algunas de las palabras no parecen tener relación con su ex, hay otras como «no he sacado muchas cosas en claro... pero sí una... q tú y yo teníamos q estar de nuevo juntas...de nuevo hermanas...», que han generado una gran polémica.