Miriam Saavedra no quiere saber nada de Carlos Lozano Miriam Saavedra en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La presentadora ha demostrado en 'Sábado Deluxe' que su ex no le importa nada EL NORTE Jueves, 24 mayo 2018, 13:17

Tras su último enfrentamiento, parecía que la relación entre Miriam Saavedra y Carlos Lozano había llegado a su fin. A pesar de ello, la peruana acudió a 'Sábado Deluxe' para señalar que sigue enamorada del presentador, incluso llegó a decir que mantuvo un encuentro íntimo con él después de haber roto. Sobre las declaraciones que hizo en el programa de Telecinco, Carlos Lozano comentó: «Estoy decepcionado, Miriam se equivoca, es una pena porque conmigo lo ha tenido todo, le he dado de todo, no voy a desmentirle nada, la he amado mucho» y además le echa en cara que rompiera con él y lo anunciara en el 'Deluxe' sin tener él constancia de ello. «Si tú estás enamorada al día siguiente de estar conmigo en privado no vas a la tele a contarlo. Te faltó tiempo. Es una vergüenza tía», comentó Lozano.

El periodista llegó a afirmar que durante su relación con la peruana la ha ayudado económicamente: «Un billete de avión se ha pagado como mucho, si tira mi anillo que lo venda, no sé qué hace con el dinero». Esta versión no coincide con la que tiene Miriam: «Me pagó un billete de avión, cuando viajamos los dos juntos a Perú, pero no me ha pagado ni billetes ni apoyado económicamente, ni taxis ni ropa ni joyas y profesionalmente menos porque yo aquí solo venía a estar con él»

La peruana no se ha despedido de 'Deluxe', sin antes lanzarle un mensaje muy definitorio: «A partir de ahora has muerto para mí».