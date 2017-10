Minka Kelly desmiente que tenga que ver en el divorcio de su novio La actriz Minka Kelly. / Reuters Muchos fans de la actriz han especulado sobre su implicación en la separación de Jesse Williams de su anteior esposa con la que estuvo trece años EL NORTE Martes, 24 octubre 2017, 12:32

Minka Kelly saltó a la fama tras participar en la última versión, 2011, de 'Los ángeles de Charlie'. Ahora, ha hablado de los rumores que criticaban la relación con su novio, el actor de 'Anatomía de Grey', Jesse Williams. La pareja de actores se conoció en el rodaje del film 'El mayordomo', cuando él todavía estaba casado. Una fuente cercana a la pareja informó a la revista 'US Weekly' de que «llevan saliendo un par de meses».

En abril, Williams se separó de su mujer, Aryn Drake-Lee, con la que había estado casado durante trece años. Desde entonces, están inmersos en un duro proceso judicial por las condiciones del divorcio y la custodia de los dos hijos. Muchos fans hablan de la posible implicación de Minka Kelly en el divorcio de la expareja, según recoge 'Bekia'.

Unos comentarios que no han gustado a la actriz, como reflejan los mensajes que ha publicado en Instagram: «Los rumores no son ciertos» y ha añadido: «No he borrado mi comentario anterior y sigo apoyándome en él. Cualquier persona que tenga opiniones sobre mi vida privada puede hacer lo mismo».

Sobre este tema, Jesse Williams también se ha expresado en las redes: «Estuve en una relación de 13 años, no de 5 ni de 7, de 13 años. Y de repente, la gente está escribiendo que de alguna manera tiré a la basura una relación de 13 años, como si no fuera la experiencia más dura que he tenido en mi vida, con una persona a la que he querido con todo mi corazón, como si hubiera podido tirar a esa persona y a mi familia a la basura por una chica guapa con la que trabajaba».