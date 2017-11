Mina la nueva expulsada de 'Gran Hermano Revolution' Pilar festeja su salvación, mientras Mina, recién expulsada, lo sigue desde el confesionario. / Telecinco La gaditana Lorena Gómez entra en el reality en sustitución de Laura EL NORTE Viernes, 17 noviembre 2017, 11:18

Ayer, 16 de noviembre, Telecinco emitió la décima gala de 'Gran Hermano Revolution' en la que como es habitual uno de los concursantes debería abandonar la casa. Maico, Mina y Pilar eran los nominados. La aragonesa se estrenaba en estas lides, mientras que para la catalana era su tercera semana consecutiva y el italiano repetía por quinta vez.

Antes de conocer los resultados, les informaron que los porcentajes en las votaciones eran 69,9%, el 26,7% y el 3,4%. A continuación Jorge Javier Vázque comentó «Uno de vosotros no corre ningún peligro. ¿Alguna apuesta?» y las dos nominados contestaron que Maico, mientras éste dijo: «Yo apuesto que lo sabré cuando me lo dices, yo no apuesto sobre estas cosas». Y efectivamente, Maico estaba salvado.

Con los teléfonos ya cerrados el presentador se dispuso a dar el veredicto final: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Mina!». En ese momento, su compañera le quiso consolar diciéndole: «Lo siento, de verdad... que para mí eras como mi hermana. Lo siento mucho. Te quiero, ¿vale?», aunque al llegar con sus compañeros explotaba de alegría gritando: «¡Viva la Virgen del Pilar!».

Para celebrarlo Pilar se tiró a la piscina junto con Christian Gabaldón y Carlota, mientras que Carlos no se tomó bien la eliminación de Mina, lo que no fue obstáculo para que felicitara a Pilar: «Felicidades, Pilar. Celébralo, que no es tu culpa... ¡Que lo celebres, que es tu día! Si estás aquí es porque te lo mereces. ¡Felicidades, corazón!».

Nueva incorporación

Tras el inesperado abandono voluntario de Laura, la organización decidió que su lugar debería estar ocupado por una nueva concursante que salió elegida entre los 100 aspirantes a participar al principio en el reality. La elegida fue Lorena Gómez que pasa a tener los mismos derechos que el resto de sus compañeros para llevarse el premio y eso que ya hemos pasado del ecuador del programa.

La nueva concursante estuvo presente durante las nominaciones de los concursantes que descubrieron su presencia de uno en uno en el confesinario y donde algunos todavía la recordaban al menos su cara, solamente Rubén se acordaba de su nombre, según recoge 'Bekia'.

Parece que el gallego ya había hablado con ella antes, comentando lo guapa que le parecía. «Por eso me dijo mi madre lo que me dijo», apuntó Rubén cuando salió de nominar y habló de su encuentro con Hugo. «Me dijo que no pique más flores. Mamá, te quiero, pero voy a hacer caso a papá», añadió el concursante.