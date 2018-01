Milo Ventimiglia cae a la piscina en la fiesta HBO de los Globos de Oro Milo Ventimiglia. / Efe «Buen momento en los Globos esta noche» escribía el actor en Twitter, tras su resbalón EL NORTE Miércoles, 10 enero 2018, 11:33

La gala de entrega de los Globos de Oro tiene su prolongación en las fiestas que organizan las productoras o cadenas de televisión, como la que celebró HBO en el hotel Beverly Hilton, a la que acudió el actor estadounidense Milo Ventimiglia de la serie 'This is Us' de NBC y donde protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche, según recuerda el portal Bekia.

El actor se cayó a la piscina con el traje elegido para la gala. Un instante que recordó en su Instagram Stories: «Buen momento en los Globos esta noche», comentaba, a la vez que felicitaba a Sterling K. Brown, que fue el primer actor negro en ganar el premio al mejor intérprete en un drama de televisión en la historia de los Globos de Oro: «Felicidades Sterling, estoy emocionado. Y a todos los demás, gran noche», le decía.

El encargado de llevar a Twitter la caída de Milo a la piscina fue el reportero de NPR Eric Deggans que tuiteó: «En la fiesta de Los Globos de Oro de HBO. Creo que acabo de ver a Milo Ventimiglia, de 'This Is Us', resbalar y caer en la piscina, que en su mayoría está cubierta pero abierta en un solo lugar...».