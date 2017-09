Mila Ximénez provoca que Kiko Matamoros abandone 'Sálvame' Las sonrisas de Kiko y Mila ya no son tan habituales por la mala relación entre ellos. / Bekia Ambos colaboradores se enzarzaron en una fuerte discusión, que concluyó con Matamoros fuera del plató EL NORTE Jueves, 21 septiembre 2017, 13:27

El tema de la discordia fue la enfermedad de María José Campanario. Kiko Matamoros y Mila Ximénez, quienes parece que cada día se llevan peor, comenzaron a hablar, más bien chillar, y a enzarzarse en una fuerte discusión, como recoge la web de 'Bekia'.

La paciencia de Kiko se desbordó cuando, cada vez que quería dar su opinión sobre la salud de Mª José Campanario, Mila le interrumpía. «Oye me voy, ahora sí que me voy. No se puede hablar. Aquí dices una cosa que no le convenga a esa señora oír y no se puede hablar», en alusión a Ximénez.

Y se fue, mientras Mila gritaba: «Ya está bien tío. Se tumba y se da cinco masajes y ahora pide la palabra». Paz Padilla, atónita, salió tras Kiko Matamoros, pero éste, cabreado, insistía: «Me da igual, prefiero no hablar, es muy desagradable que cada vez que hablo esa señora se monte encima de la conversación. Que a mí me da igual, que a quien no respeta es a la gente que está en su casa y que también quiere oír otras opiniones».

La colaboradora, lejos de pedir disculpas, echaba más leña al fuego: «Le voy a cabrear más, espérate», mientras abandonaba su puesto para acercarse donde estaba Kiko. Una vez juntos, la situación se calmó y ambos pudieron opinar sobre la enfermedad de María José Campanario.