Mila Ximénez plantea la posibilidad de abandonar 'Sálvame'
Miércoles, 2 mayo 2018

Mila Ximénez ha expresado sus deseos de abandonar el programa 'Sálvame', aunque no es la primera vez que lo hace. Un deseo que ha salido a la luz después de la polémica entrevista de la colaboradora televisiva y Terelu Campos en la revista 'Lecturas' en la que curaron las cicatrices de su amistad, diciéndose a la cara lo que siempre han callado, según recoge el portal 'Chance'.

Mila ha querido dejar claro que no está atravesando por su mejor momento y ha reconocido que ha hecho daño a Terelu, lo que le ha llevado a replantearse su continuidad en el programa.

«Este fin de semana estaba decidida a dejar el programa, ya no podía más, no quería continuar», reconocía entre lágrimas, a la vez que añadía: «Si yo me fuera, algunos lo sentirían pero otros harían una fiesta flamenca de tres días», y continuó: «No me gusto yo, no me gusta el ambiente, me estoy perdiendo un montón de cosas, la vida personal tiene más riqueza y me lo estoy perdiendo».