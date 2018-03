Mila Ximénez asegura que Kiko Matamoros debe más de dos millones de euros a Hacienda Kiko Matamoros en 'Viva la vida'. / Telecinco La colaboradora estalló en 'Sálvame' para destapar 'la mentira' de su ex amigo EL NORTE Miércoles, 21 marzo 2018, 16:32

Kiko Matamoros no está pasando por sus mejores momentos en el aspecto económico, según ha comentado el colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández. En opinión del tertuliano, Kiko debe a las arcas públicas un millón de euros. Esta información fue desmentida por el propio Matamoros y su mujer Makoke en el programa 'Viva la vida' donde señalaron que su relación con Hacienda se ha estabilizado y la deuda no es como cuentan.

Estas declaraciones no han gustado nada a Mila Ximénez, que ha dicho a su examigo: «Yo recibo mensajes cada vez que él dice que el problema lo tiene Hacienda. Yo tengo el teléfono colapsadito de cosas, de mensajes, de informaciones. No las digo porque no me da la gana. ¿Sabes por qué? Porque nunca perjudicaría a nadie en ese sentido», y añade: «Déjate de órdagos porque lo tienes complicado. Tienes los ojos encima de ti y creo que esas chulerías son innecesarias. Te lo digo como examiga porque en este momento ni soy tu amiga ni quiero serlo».

Pero no quedaron ahí las advertencias de Mila, que no permitió que negase las informaciones de Kiko Hernández, por lo que decidió contar lo que sabía ella: «Según mis informaciones no es un millón, son dos millones y pico lo que tú debes a Hacienda. Y ahora tienes los santos arreos de decir que el problema no lo tienes tú, lo tiene Hacienda. Bueno pues ahora todos los españoles vamos a dejar de pagar, vamos a acumular una gran deuda porque probablemente nos muramos antes de pagarla. Eso no se hace. No te rías de la gente que paga».