Miguel Bosé, el mejor artista español de los MTV EMA 2017 Miguel Bosé. / Ricardo Otazo Viva Suecia, Lori Meyers, C. Tangana y Kase.O. eran los otros nominados al premio EL NORTE Lunes, 13 noviembre 2017, 13:46

Miguel Bosé, Viva Suecia, Lori Meyers, C. Tangana y Kase.O. competían este año por los MTV EMA 2017 y el afortunado ha sido el intérprete español con más de 40 años de trayectoria musical y que el año pasado públicó 'MTV Unplugged', que recoge los grandes éxitos de su carrera en acústico, tal y como ha publicado 'Bekia'.

«Merecidísimo premio a un artista con tan larga trayectoria», publicaba la cuenta española de MTV.

Lista completa de ganadores:

Mejor artista España

Miguel Bosé

Mejor canción

Shawn Mendes por 'There's nothing holdin' me back'

Mejor artista rock

Coldplay

Mejor artista

Shawn Mendes

Mejor artista de hip-hop

Eminem

Mejor artista alternativo

30 seconds to Mars

Mejor look

Zayn

Mejores fans

Shawn Mendes

Mejor artista revelación

Dua Lipa

Best Push

Hailee Steinfeld

Mejor artista pop

Camila Cabello

Mejor vídeo

Kendrick Lamar por 'Humble'

Mejor directo

Ed Sheeran

Mejor world stage

The Chainsmokers por su directo en MTV Malta 2017

Mejor artista de electrónica

David Guetta