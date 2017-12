Miguel Ángel Silvestre, de nuevo soltero Miguel Ángel Silvestre, en los premios Grammy celebrados en Las Vegas. / NINA PROMMER / EFE Su ya exnovia se ha encargado de anunciar la ruptura a través de Youtube EL NORTE Valladolid Domingo, 3 diciembre 2017, 11:59

Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero. Su exnovia, Albania Sofía se ha encargado de anunciar la ruptura en el primer video de su recién estrenado canal de Youtube.

El video comienza diciendo diciendo «quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos». Más tarde continua hablando de su relación rota: «Tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes».

Albania no ha querido dar más explicaciones de la ruptura pero sí ha aclaro en la buena relación que mantiene con el actor y que solo tiene buenas palabras de Silvestre: «Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista y mejor persona y por eso estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor. Somos amigos. Le deseo todo lo mejor».

En la última aparición de Miguel Ángel confesó que hablar de estos temas le daba «mucho pudor», siempre ha sido muy reacio a hablar de su vida privada.