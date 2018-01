Miguel Ángel Muñoz, orgulloso de su prima María, subcampeona de 'Masterchef Junior' María, subcampeona de 'Masterchef Junior'. / TVE El actor le ha dedicado una emotiva carta por los valores que ha demostrado su 'primita' en la final del concurso EL NORTE Viernes, 12 enero 2018, 18:59

María, la prima de Miguel Ángel Muñoz, ganador de la primera edición de 'Masterchef celebrity', acabó en segunda posición y seguro que gran parte de culpa lo tuvieron los consejos que le dio el actor antes de comenzar su participación en 'Masterchef Celebrity'.

Con solo nueve años, María fue superando rivales semana tras semana hasta llegar a la final en la que se enfrentó a Esther, que acabó siendo la ganadora.

La pequeña madrileña, a pesar de la derrota, mostró una alegría por la victoria de su compañera y amiga, algo que enorgulleció a Miguel Ángel Muñoz, quien le ha dedicado una bonita carta: «Querida primita #Maria: Ya sabes que lo que se escribe en las redes sociales tiene mucho menos valor que lo que se dice en persona mirándose a los ojos y que yo prefiero compartir contigo y tus hermanos nuestras cositas fuera de aquí... Pero hoy hago una suuuper excepción para darte por aquí también la #ENHORABUENA por lo bien que lo has hecho en esta edición de #masterchefjunior #mcjunior. Como te dije el día que nos hicimos esta foto para celebrarlo, estoy muy #Feliz por ti! Es increíble que hayas llegado a la final y que con solo 9 añitos hayas sido subcampeona...Yo sé lo difícil que ha tenido que ser! Estoy muy orgulloso de cómo lo has hecho, de la gran cocinera que eres, de lo mucho que te has divertido y sobretodo de cómo te alegraste cuando los jueces de @masterchef_es dijeron el nombre de @esthermcj5 en la gran final! Porque lo importante no es ganar al compañero sino superarse a uno mismo, y tú lo hiciste cada semana desde que empezaste. Hay que saber alegrarse de los compañeros que merecen ser reconocidos, porque eso nos hace mejores! #TeQuiero mucho... Pero no te quiero más porque hayas salido en la tele o hayas sido @maria_mcj5 en #MasterChef eh? Te quiero igual que siempre e igual que a mis otros 3 maravillosos primos! Ojalá este año tenga algo más tiempo para veros más!».