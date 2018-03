Miembros de la familia de Meghan Markle no irán a su boda con el Príncipe Harry El Príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle. / Efe Su extía y el hijo de ésta querían apuntarse a la 'fiesta' a pesar de que no habían visto a la exactriz desde hace más de veinte años EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 14:44

Todavía no se ha producido el enlace y la familia de Meghan Markle no deja de regalar titulares. Hace unos días se rumoreaba la posibilidad de que fuera el padre de la actriz el encargado de llevarle al altar y ahora su extía y su sobrino han hablado en exclusiva para el programa 'Good Morning Britain', que ha contado con la visita de Tracey Dooley, exmujer del hermano de Meghan Markle, y el hijo que tuvo con él, Tyler, quienes se han encargado de comentar que no han recibido todavía las invitaciones de boda, aunque tienen esperanzas: «A estas alturas quién sabe», y han añadido: «No creo que vayamos a recibir las invitaciones, pero no pasa nada. Seguiremos apoyando a Meghan, porque estamos muy orgullosos de ella».

Lo curioso del caso es que madre e hijo hace más de veinte años que no tienen contacto con la prometida del príncipe, lo que realmente justifica su ausencia en la boda que se celebrará el 19 de mayo, aunque hay medios que apuntan que la pareja podría acudir en calidad de comentaristas.

En cuanto a esas invitaciones, hay un dato curioso ya que a la exactriz se la trata como 'Ms. Meghan Markle', mientras que la recibida, en su día, por la esposa del Príncipe Guillermo fue 'Miss Kate Middleton'. La diferencia radica en que se utiliza Ms, en el caso de haber estado casada anteriormente como sucede con Meghan, que lo estuvo con el productor Trevor Engleson, durante dos años, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.