Lea Michele, ilusionada con su nueva relación La actriz hace año y medio que rompió con Matthew Paetz Jueves, 20 julio 2017

Lea Michele, un año y medio después de romper su relación con Matthew Paetz, parece haber encontrado de nuevo el amor, junto a Zandy Reich, con el que fue vista agarrada de la mano cuando paseaban por las calles de Nueva York. «Han sido amigos desde hace un tiempo. Recientemente comenzaron a salir», apuntó una fuente cercana a la estrella.

Zandy Reich es presidente de la firma de moda AYR (All Year Round) que fue lanzada en el negocio online en 2014. Entre sus clientes se encuentran algunas amigas de la protagonista de 'Glee' como Gwyneth Paltrow, Chrissy Teigen, Jessica Alba, Selena Gomez o Kendall Jenner, entre otras 'celebrities', informa 'Chance'.

El empresario, a diferencia de su nueva pareja, no tiene ninguna afinidad a las redes sociales, de hecho no cuenta con ningún perfil y su entrada en Linkedin no está disponible, a pesar de que lleva muchos años trabajando en el sector de la moda y de las finanzas y que estudió Economía en la Universidad de Pennsylvania.