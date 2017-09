Merche se plantea aumentar la familia Laextriunfito Merche. / Instagram La ex concursante de 'Operación Triunfo' ha presentado su nuevo proyecto 'Vive' EL NORTE Lunes, 11 septiembre 2017, 11:40

Merche retoma el vuelo. La cantante, que hace unos meses atravesaba una complicada situación económica debido a sus problemas con Hacienda al ser estafada por su representante, ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca con su último trabajo 'Pasajeros', que presentó en Vive Dial. Junto a este proyecto, también ha manifestado sus deseos de aumentar su familia, celebrando de esa manera la salida del bache.

En una entrevista con el portal 'Chance', la artista comenta la posibilidad de aumentar su familia, un deseo que comparte con su hija: «Sí y además me lo pide ella todos los días, 'mama un hermanito de la barrigota', cuando llegue, yo no digo que no, cuando lo mande el destino, pero estamos haciendo los ejercicios y los deberes». Además, su pareja, Arturo, también está encantado y feliz con la niña. «Estamos encantados los dos y los tres somos un equipazo», apunta.

Sobre sus problemas económicos comenta que «estoy trabajando mucho, estos problemas nos han pasado a muchos, lo difícil sería que no tuviera trabajo y no puedas ir para delante, es algo secundario y ya estamos saliendo del bache».