Mercedes Milá quiere volver a la televisión, pero no con cualquier programa Mercedes Milá con Raúl Gómez en 'Running Show'. / #0 La presentadora fue entrevistada por Raúl Gómez para su programa 'Running Show' que estrena en #0 EL NORTE Martes, 23 enero 2018, 18:36

Raúl Gómez, en el estreno de su programa 'Running Show', el espacio de entrevistas conducido por el maratoniano en #0, le preguntaba a Mercedes Milá por el formato de 'Gran Hermano' y ésta describía el espacio de Telecinco como «el gran programa, el gran formato de la televisión desde hace muchos años». Sobre sus sensaciones cuando la eligieron como presentadora del reality, la periodista comentó: «Sentí como que me tocaba la lotería».

Raúl Gómez explicó a Milá que una sección de su programa se llamara 'confesionario', el mismo nombre que usó Telecinco a la hora de referirse a una habitación donde los concursantes expresaban sus expresiones sobre la convivencia de Guadalix. Tras invitar a Milá a expresarse 'de corazón' ante la audiencia, ésta dijo: «Cuando tengo delante de mí cámaras de televisión soy la mujer más feliz del mundo. Y como estamos en el confesionario, os confieso que sueño con televisión. Me gustaría volver pero no de cualquier manera». Un comentario a una información que publicó, en su día, 'Vertele', en el que la productora Zeppelin habría ofrecido un programa a Milá, pero que no acabó por convencerla.

La comunicadora también explicó que soñaba «con el cariño de un equipo, con la relación con mis compañeros, con todos los que están en un plató. Esas son las cosas que llenan mi corazón en este momento».