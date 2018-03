Menchu Álvarez del Valle descubre cómo es el Rey Felipe VI Los Reyes de España junto a Menchu Álvarez del Valle en Ribadesella. / BEKIA Es la primera vez que la abuela de la Reina Letizia, a sus 90 años, habla de la Familia Real española EL NORTE Jueves, 15 marzo 2018, 11:29

Menchu Álvarez del Valle siempre ha permanecido callada para evitar decir cosas que pudieran comprometer a su nieta o a la Familia Real. Pero a sus 90 años, la locutora ha roto su silencio, y como recoge 'Vanitatis', se ha extendido a la hora de explicar, principalmente, cómo es el Rey Felipe VI, ante unos amigos en la Casa de la Cultura de Ribadesella, municipio donde reside desde hace décadas.

Las palabras de Menchu Álvarez del Valle recuerdan cómo cambió su vida cuando se anunció el compromiso de su nieta con el actual monarca en noviembre de 2003. «Amo la libertad y la intimidad y aquello fue una avalancha de gente, de curiosidad, de fotógrafos. Además, ocurrió en el último año de vida de mi marido. No fue fácil. Se llegó a decir que un helicóptero pasaba una vez al mes sobre mi casa para tirarme el dinero que mandaba mi nieta. Tuvimos que poner una valla porque se metían hasta la ventana de la cocina».

La abuela de la Reina Letizia no tiene más que alabanzas hacia el monarca, de quien dice ser «encantador, dulce, delicado, pero a la vez con mucho carácter y con una gran educación. La primera vez que vino le pregunté a mi nieta que cómo iba a traerle aquí: 'Esta casa no está para recibir a un Príncipe', comentó. Pero doña Letizia respondió que su futuro marido «había hecho muchas milis y era un hombre encantador, de una naturalidad y una humildad que no te imaginas».

Según Menchu Álvarez del Valle, Felipe VI es «una gran persona, muy inteligente y tremendamente discreto. Está loco por sus hijas y es un padre presente. Los dos lo son. Las atienden, las cuidan y siempre están pendientes. Y cuando viajan, los teléfonos queman comunicándose con sus hijas».

También, como recoge la web de 'Bekia', ha aprovechado para desmentir los rumores que apuntan a que la locutora pasa mucho tiempo en La Zarzuela: «No me gusta estar ahí. No digo palacio. Aquí hay chalés más elegantes y más bonitos que la casa donde viven. No me encuentro allí, soy muy rara y muy independiente con mi vida y mis horarios. Me gusta ir de visita unas horas o una noche como mucho, pero nada más». A su vez, confirmó que los Reyes acuden a su casa asturiana para visitarla «aunque nadie se entera».

En esa conversación amistosa, Menchu Álvarez del Valle habla de su exnuera Paloma Rocasolano, con quien se lleva muy bien: «Vino a verme para felicitarme en mi noventa cumpleaños con una flor y a menudo me llama por teléfono». Por cierto, cuando cumplió los 90, Menchu recibió la llamada del Rey Juan Carlos, aunque antes pidió permiso: «El día de mi cumpleaños me llamó el Rey y me dijo: 'Mi padre me pide permiso para ver si puede llamarte para felicitarte'».