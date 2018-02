Melody Santana deja claro que no sale con Jesé Rodríguez Jesé Rodríguez. / Instagram La ex del futbolista ha desmentido las informaciones que insinúan que éste habría dejado a Aurah Ruiz por ella EL NORTE Jueves, 15 febrero 2018, 13:09

Aurah Ruiz, la ex de Jesé Rodríguez, se enteró de su propia ruptura con el futbolista canario, prácticamente, cuando éste publicó en las redes sociales un comunicado dando la noticia. Motivo suficiente para que comenzara una disputa entre ellos y en la que han terminado entrando terceras personas, tal y como recoge 'Bekia'.

Aurah Ruiz, en una entrevista para 'Cotilleo', insinuó que la ruptura de su relación había estado motivada por Melody Santana, expareja y madre de dos de los hijos del jugador de fútbol. Y, ahora la aludida ha querido desmentirlo a la revista 'Look'. El comunicado de esta última dice así: «Son muchas las mentiras que se han vertido sobre mí recientemente y no voy a permitirlo, sobre todo cuando se trata de hechos completamente demostrables y que afectan a otras personas. Actualmente, no mantengo ninguna relación sentimental con él más allá de la que nos une como padres de dos preciosos niños. Mantenemos, en la actualidad, una buenísima relación por el bien de nuestros hijos y aprovecho para desmentir lo que hasta hace unos días se estaba asegurando: que hemos retomado nuestro noviazgo».

Parece que atrás quedaron esos momentos, en los que acusó a Jesé de mal padre. Ahora, la versión es completamente distinta. «A día de hoy él trata a todos sus hijos por igual y lo hace del mismo modo que lo haría un buen padre, es decir, cumpliendo con todas las obligaciones que en lo afectivo y en lo económico tener hijos conlleva».

Melody también ha querido enviarle un mensaje bastante claro a Aurah: «Hay que trabajar más y mentir menos».