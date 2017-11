Las Mellis aseguran que Kiko Rivera se le insinuó a Bibiana 01:28 Las Mellis. / Telecinco Cargan con dureza contra la tonadillera y su clan EL NORTE Lunes, 27 noviembre 2017, 14:34

Las Mellis, que pasaron a ser conocidas por su defensa a ultranza de Isabel Pantoja y su clan, parecen haber cambiado completamente de opinión y ahora cargan con dureza contra la tonadillera y su hijo Kiko Rivera.

Las Mellis entraban el pasado domingo en directo en 'Socialité' para hablar de lo hartas que estaban con los continuos desplantes de la Pantoja, llegando a desvelar que era la tonadillera la que estaba detrás de los mensajes de Kiko Rivera contra su hermana, confesando que el Dj les dijo que su madre le dictaba lo que tenía que poner. También manifestaron que Isabel es una mujer muy interesada y que cuando alguien ya no le necesita para algo intenta quitárselo del medio.

En un momento de la entrevista, tal y como recoge 'Chance', María Patiño le preguntó a Bibi si se le había insinuado en alguna ocasión Kiko Rivera y ésta respondía: «Es su palabra contra la mía, no tengo pruebas pero sí se me ha insinuado» y para dar más detalles fue a través de un Whatsapp. El hijo de Isabel Pantoja le amenazó si esto salía a la luz, pero «ya nos da igual todo, estamos decepcionadas porque no nos han dado nuestro sitio», concluyen.