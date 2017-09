Meghan Markle confirma su relación con el Príncipe Harry La actriz Meghan Markle. / Reuters La actriz ha hablado de su romance en una entrevista para la revista 'Vanity Fair' EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 11:00

Desde hace unos meses se viene hablando de que la relación entre el Príncipe Harry y Meghan Markle va en serio. Un término que acaba de ratificar la actriz en una entrevista publicada en la revista 'Vanity Fair' y en la que la joven se sincera sobre sus sentimientos.

Sobre su romance con el príncipe ha señalado: «Somos una pareja. Estamos enamorados. Estoy segura de que en algún momento tendremos que presentarnos como pareja, pero espero que la gente entienda que necesitamos tiempo».

El príncipe y la actriz han pasado juntos varios momentos durante el verano como su viaje a Botswana, donde celebraron el 36 cumpleaños de la actriz cerca del río Boteri, según recoge el portal 'Bekia'.

A pesar del interés mediático que despierta la pareja, han sido muy pocas veces las que han sido cazados por los paparazzi. En ese interés por permanecer alejada del papel couché, la actriz confiesa en la entrevista, que procura no leer la prensa del corazón: «La gente que está cerca de mí sabe quién soy, el resto es solo ruido. Nada en mí ha cambiado. Sigo siendo la misma persona que era, y nunca me he definido por mi relación».