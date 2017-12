Los médicos detectan anomalías en el cerebro de Robbie Williams Robbie Williams durante un concierto. / Efe El cantante británico ha cambiado de hábitos tras superar el susto EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 10:43

El cantante Robbie Williams ha explicado, en una entrevista a 'The Sun', los motivos que le llevarona suspender sus conciertos en Moscú y San Petersburgo y acudir hospital. En su visita al centro médico, los doctores le encontraron anomalías en el cerebro que al principio parecían ser una hemorragia. El cantante británico había notado, anteriormente, algunos síntomas en el backstage de uno de sus conciertos en Zúrich: «Mi brazo izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por un lado de la boca» y añadía: «Tenía dolor de cabeza y problemas para respirar».

A su regreso al Reino Unido acudió al médico: «Me hicieron análisis y varios escáneres incluyendo de corazón y cerebro. Y encontraron algunas anomalías, incluido algo en mi cerebro que parecía sangre. Eso, obviamente, me dio mucho miedo, así que la decisión de ir a Rusia ya no era mía y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos».

Para tranquiluzar a sus fans colgó un vídeo en su canal de Yotube y parece que ya está recuperado y descansando. Este susto le ha hecho cambiar algunos de sus hábitos y ahora apuesta por el yoga, pilates y meditación, además de seguir una dieta vegana, según recoge el portal 'Chance'.