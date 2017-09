Mayte Zaldíbar sigue odiando a Isabel Pantoja Mayte Zaldívar durante la entrevista en 'Espejo Público'. / Antena 3 La ex del Julián Muñoz ha ironizado sobre el último posado de la tonadillera en las revistas EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 13:06

Mayte Zaldíbar, exmujer de Julián Muñoz, fue entrevistada para el programa de Antena 3 'Espejo público' y no tuvo ningún problema en comentar las últimas fotografías de Isabel Pantoja en las que aparece en bañador: «Está muy guapa y muy bien, pero claro, cuando uno tiene 60 años y un cuerpo de 18 por algún sitio has pasado», ha señalado Zaldíbar, haciendo una clara alusión a que las citadas imágenes podrían haber sido retocadas con Photoshop, según recoge Bekia.

Este comentario ratifica que su relación sigue siendo igual a la que tenía antes de que ambas ingresaran en prisión: «Hay sentimientos que no cambian porque el dolor está ahí y yo dije que Isabel Pantoja era la persona que más odiaba y lo sigue siendo. Me hizo mucho daño a mí y a mi familia y eso no se lo perdono».

También ha aprovechado su presencia en televisión para enviarle un mensaje a su ex: «A la cárcel le llamo cárcel, no tiene otro nombre. En la mía no había calefacción ni jamón y ducha de agua caliente si llegabas la primera».

Los años que ha pasado en la cárcel, según sus propias palabras, han sido los más duros de su vida: «Mi cárcel fue muy dura, la vida te cambia mucho y es muy difícil adaptarte a la vida en libertad. No duermes bien, los olores son muy especiales, los ruidos de sirena o de cerrojos no se olvidan. Yo he vivido un incendio, una inundación, peleas muy graves y la muerte de mi madre, pero lo peor fue que me dijeran que mi hija estaba en el hospital y yo no podía verla».