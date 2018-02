Matías Roure hace llorar a Lidia Torrent Matías Roure y Lidia Torrent, bajo la campana. / Cuatro El barman de 'First Dates' hace una emotiva declaración de amor a la camarera EL NORTE Jueves, 15 febrero 2018, 20:54

Matías Roure y Lidia Torrent trabajan en el restaurante más romántico de la televisión, el de 'First Dates', e intentando que surja el amor entre las parejas que acuden al programa. A ellos, el amor les llegó hace dos años y desde entonces la camarera y el barman han formado una entrañable pareja televisiva. «En cada cultura hay diferentes tradiciones para encontrar o conservar el amor, pero solo en nuestro restaurante las puedes encontrar todas juntas», apuntó Carlos Sobera, momentos antes de explicar el rito japonés a su equipo: «Cuando las parejas quieren que pase de lo finito a lo infinito, de lo efímero a lo eterno, se ponen debajo de la campana y tocan tres veces».

El presentador preguntó: «¿Tenemos una pareja que quiere que su amor sea eterno?», con el objeto de que Matías y Lidia se demostraran su amor. De manera que la pareja se colocó bajo la campana. «Me vas a hacer llorar, tonti», le decía Lidia, y él contestó: «No, tonta. Quiero decirte una cosita» y prosiguió: «Quiero darte las gracias por hacerme volar cada día. Te quiero», a lo que ella contestó: «Y yo a ti».

Más tarde, la camarera dijo mirando a cámara: «Yo soy una romántica empedernida y a mí estas cosas me llegan mucho al corazón y al alma y me he puesto muy nerviosa. Me dice cosas bonitas y me sigue emocionando como la primera vez».