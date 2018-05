Matías lleva la paz a los Matamoros Laura con su bebé, en la portada de 'Lecturas'. / Lecturas Laura Matamoros, tras el nacimiento de su hijo: «Nunca he visto a mi padre tan feliz» EL NORTE Miércoles, 9 mayo 2018, 12:08

Laura Matamoros ya puede disfrutar de su hijo junto con su pareja Benji Aparicio. Como era de esperar, la hija de Laura Matamoros nos ha presentado a su hijo Matías, a golpe de exclusiva en la revista 'Lecturas', aunque todavía no se le ha visto la cara al pequeño.

Aunque la joven ha dado a entender que la llegada del bebé ha supuesto una mayor unión entre su familia, señalando que «Matías ha traído la paz a la familia» o que «Nunca he visto a mi padre tan feliz», su hermano Diego, en exclusiva para Bekia.es, no ha dicho lo mismo, él no sabe cómo su padre está viviendo esta nueva etapa como abuelo más allá de las sensaciones que pudo llevarse de la visita que hicieron ambos al hospital.

Lo importante es que el bebé ha nacido sano con un peso de 3,4 kilos y 50 centímetros de altura. Su tío Diego ha comentado que es niño muy guapo, aunque por el momento no se le ha sacado parecido.