'Masterchef Junior' recibe críticas por someter a estrés a los niños
Viernes, 22 diciembre 2017, 13:27

Durante la época navideña 'Masterchef Junior' se ha convertido en uno de los programas más esperados, entre otras cosas por ver a algunos de los participantes defenderse ante los fogones mejor que muchos adultos.

Pero como sucede en cualquier concurso no todo son alegrías. En príncipio, nueve de los 25 seleccionados se quedaron eliminados a las primeras de cambio, por lo que muchos al conocer la noticia rompieron a llorar.

Durante el concurso, los pequeños vivieron algunos momentos de tensión, como Sara que cuando se enteró de que no iba a entrar dentro del programa no pudo contener las lágrimas. Este hecho no pasó desapercibido para las redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron que no era apropiado someter a los pequeños a esa tensión, según ha publicado The Huffington Post.