'Masterchef Junior' desvela el nombre de los expulsados antes de que acabe el programa Concursantes de 'Masterchef Junior'. / TVE Emitieron un avance de la próxima gala en la que no salían los niños eliminados EL NORTE Jueves, 28 diciembre 2017, 16:45

Televisión Española emitió el pasado miércoles un avance de la próxima gala de 'Masterchef Junior' antes de que acabase la prueba de eliminación, desvelando así quiénes serían los expulsados al final de la noche. Lo nunca visto un spoiler de los eliminados antes de tiempo.

El programa de esta semana, del mismo modo que los anteriores, se dividió en tres fases: el primer cocinado, la prueba de exteriores y, por último, la de eliminación. En esta versión infantil, abandonan el programa en grupos, para que así ninguno se sienta mal con su trabajo.

El error se produjo al emitir un avance la próxima gala sin conocerse aún la última fase, por lo que pudimos conocer,antes de tiempo, el nombre de los expulsados: Santiago, Hugo y Rubén.

Los tres cocineros no han podido evitar emocionarse al despedirse de sus compañeros. No obstante, se llevan consigo algún consejo que le puede venir bien para el futuro. Así, Hugo decía: «He viajado mucho y he aprendido cuando los jueces me han dado los consejos». Lo cierto es que ninguno consiguió suficientes puntos ni en el exterior celebrado en Disneyland Paris ni en la prueba de eliminación en la que Jorge Brazalez, ganador de 'MasterChef 5', les echó una mano.

Santiago, por su parte, «me hubiera gustado quedarme una semana más», aunque para él, el hecho de haber alcanzado este punto ya es todo un logro. Rubén insistía en que su participación en el reality «me ha merecido mucho la pena, he conocido a niños que no sabía que podía conocer».

Reacciones en Twitter

Como era de esperar las reacciones en Twitter por adelantar información sobre los expulsados, cuando todavía no se había celebrado una de las pruebas no tardaron en llegar: