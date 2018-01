Marisol Ayuso: «Cogió mi mano y me la llevó a su paquete» Marisol Ayuso en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La actriz recordó que ella sufrió acoso sexual a los 19 años EL NORTE Martes, 2 enero 2018, 15:01

Marisol Ayuso, la actriz que interpretó el papel de la madre de Carmen Machi en 'Aída' fue la invitada de la última entrega de 'Sábado Deluxe' donde pudimos saber que también fue víctima de acoso sexual cuando participaba en una obra en el teatro Infanta Isabel, a la edad de 19 años.

La intérprete, sin dar ningún nombres, pero si detalles, recuerda como este hombre le dijo que subiese a su despacho porque tenía una llamada de su familia que debía responder. La actriz tomó el teléfono, pero al otro lado de la línea no había nadie, una circunstancia que notificó a su jefe quien le dijo que no se preocupara que no tenía porque llamar de nuevo. «Colgó el auricular, cogió mi mano y me la llevó a su paquete», dijo la actriz que posteriormente le recriminó la actitud y nunca volvió a vivir una situación similar, según recoge 'El Comercio'.