Marina de 'OT 17' recibe amenazas muerte La exconcursante ha denunciado las amenazas que comenzaron, tras meterse en el directo de Amaia

Una vez terminada 'Operación Triunfo 2017', los concursantes del talent show musical de Televisión Española siguen mostrándose activos a través de las redes sociales. La ganadora de esta edición, Amaia Romero, tras vencer, prometió que iba a seguir utilizando Instagram, tal como así ha sido. En uno de los directos de la navarra, entró una de sus compañeras de concurso, Marina Rodríguez, por lo que llegó a recibir amenazas de muerte. Para denunciar el hecho, escribió un mensaje en Twitter: «No paran de llegarme hasta amenazas de muerte por haberme metido en el directo de Amaia el otro día... estoy: flipando. Por favor, el respeto ante todo», publicó el pasado 10 de febrero, según recoge El Ideal.

En sus últimos comentarios aclaró que «no he escrito esto para que me defendáis y/o o me deis amor [...] Lo escribo porque amenazar de muerte es algo muy grave y más de un debería pensar antes de crear ese acoso».