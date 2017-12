Mariló Montero da su opinión sobre el caso de La Manada Mariló Montero. / TVE La presentadora ha asegurado que «tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista» EL NORTE Martes, 19 diciembre 2017, 18:04

Mariló Montero, después de un tiempo desaparecida de los medios de comunicacíón, ha concedido una entrevista al portal 'Chance' en la que ha hablado sobre diversos temas, como la educación de sus hijos, su mudanza a Nueva York o el abuso sexual de La Manada y la situación del machismo y la posición de la mujer en España.

Sobre el caso de La Manada, Mariló ha defendido a la joven y ha dicho: «Quizás la parte positiva de toda esta desgracia terrible es que se conozca más». Cuando le han preguntado si alguna vez se ha sentido abusada ha asegurado que «lo he dicho siempre, cuando se me ha tratado mal en el trabajo me he ido a recursos humanos y lo he denunciado. Otra cosa es que en España las mujeres que han denunciado que han sufrido abusos no se atreven a decir el nombre del agresor porque son ellas las que van a perder el trabajo. Aquí no somos heroínas en ese aspecto».

Según Mariló: «Tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista y ese punto de vista es que es el que los hombres nos defiendan a nosotras».