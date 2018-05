Marido y mujer Cesc Fábregas y Daniella Semaan con la familia al completo. / Instagram Cesc Fábregas y Daniella Semaan comenzaron su relación hace seis años ELNORTE Miércoles, 16 mayo 2018, 11:25

Cesc Fábregas y Daniella Semaan han pasado finalmente por la vicaría como ellos mismos han confirmado en su respectivos perfiles de Instagram. El pasado mes de diciembre fue cuando el exjugador del FC Barcelona, de 31 años, le pedía matrimonio a la libanesa de 42, después de seis años de relación y tres hijos en común.

El futbolista anunció el compromiso con una fotografía de Instagram en la que aparecía la mano de Fábregas junto a la de Semaan, que lucía un espectacular anillo de compromiso, acompañado del mensaje: «En lo bueno y en lo malo» y que era respondido por ella con un: «Sí al hombre de mi corazón. Te quiero tanto».

En la ceremonia, los hijos de la pareja, Lía, Capri y Leonardo, han ocupado un lugar muy especial, junto con los hijos de Daniella de su anterior relación, María (18 años) y Joseph.

Para la ocasión, Daniella ha optado por una creación exclusiva de Rosa Clará. Vestido, de línea sirena y escote corazón, realizado en encaje francés bordado con cristales que producen destellos tornasolados. El vestido cuenta, además, con una sobrefalda en encaje y tul plumetti de 2,5m de largo y para cuya realización se han invertido más de 250 horas de trabajo, según recoge el portal 'Chance'.

«Just married to the woman of my dreams @daniellasemaan ???????? Thank you @pamelamansourmehanna & @rosa_clara & @parazarme & @bassamfattouh for making this day so perfect», escribía entre corazones y copas el futbolista catalán. Mientras que la novia subía una foto con la familia al completo con un mensaje, agradeciendo la asistencia a los invitados al enlace: «Just married to this handsome man that I adore ?? thank you @pamelamansourmehanna For making all so magical and thank you @bassamfattouhFor making me look Nice on this beautiful day and thank you @parazarme And mostly @rosa_clara For this gorgeous dress».