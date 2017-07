Maribel Verdú, contenta con la evolución de Luis Merlo La actriz Maribel Verdú. / Efe La actriz ha señalado: «Mi cuñado es mi amigo, el que me presentó a Pedro» EL NORTE Martes, 18 julio 2017, 19:03

Luis Merlo parece que se encuentra en franca fase de mejoría, después de que el pasado miércoles fuese ingresado en el Hospital General de Villalba con pronóstico reservado. Su traslado a la UCI hizo incrementar la incertidumbre por su estado. Pero unas horas más tarde, un comunicado de la familia aclaraba las dudas: el actor había sufrido «un episodio aislado de insuficiencia respiratoria».

Las numerosas muestras de cariño que recibió el intérprete por parte de sus seguidores hizo que Luis Merlo enviase un bonito mensaje a sus fans: «No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Estoy bien, toca descansar, para, en breve, cumplir mis compromisos profesionales. Os quiero, gracias de corazón».

Ahora, Maribel Verdú, durante la fiesta de fin de rodaje de su última película junto a Santiago Segura, 'Sin filtro' y tal y como recoge el portal 'Chance', ha señalado: «Si mi cuñado no estuviera bien yo no estaría aquí con esta sonrisa, esta felicidad y a celebrar esta noche, eso te lo puedo asegurar de verdad» y además, añadió que el actor está en casa y bien: «Somos una piña, mi vida personal está por encima, mi cuñado es mi amigo, el que me presentó a Pedro, yo no podría estar aquí y Santiago lo entendería».