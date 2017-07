María Teresa Campos se pone fecha de vuelta a la televisión María Teresa Campos, en su programa 'Qué tiempo tan feliz!' / Telecinco La popular presentadora ha recibido la Medalla de Oro al Trabajo EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 20:04

María Terersa Campos, después de haber superado el ictus cerebral que le detectaron a mediados de mayo de 2017 , ya se encuentra preparando el regreso a Telecinco. La ex presentadora de 'Qué tiempo tan feliz!' ha señalado que: «cuando pase el calor. En septiembre vuelvo a la televisión».

La popular presentadora está de enhorabuena por partida doble, ya que además de haberse fijado una fecha para el regreso a la pequeña pantalla, también ha recibido la Medalla de Oro al Trabajo. Momentos antes de acudir al acto ha entrado en 'El programa del verano' donde ha insisitido que va a continuar su carrera en Mediaset: «Quiero dar las gracias a Mediaset. Allí he vivido y espero vivir los mayores éxitos de mi vida. Lo que he hecho, lo he hecho con libertad».

También ha querido hablar del premio que le han dado esta mañana y que califica, tal y como recoge Formulatv, como uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al llevar «desde los 15 años trabajando». Tampoco ha querido olvidarse de su hermana ya que «era la más cercana a mí en esto de la televisión».