María Patiño desvela cómo será su boda María Patiño. / Instagram La presentadora mantiene una relación con Ricardo Rodríguez Olivares desde hace una década EL NORTE Martes, 22 agosto 2017, 14:03

María Patiño está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. En el campo profesional, además de sustituir a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', presenta el programa de fin de semana 'Socialité', en el que ha desvelado cómo le gustaría que fuera su boda, mientras hablaba del enlace nupcial 'secreto' de Diego Botto y Olga Rodríguez, según recoge Informalia.

La colaboradora ha insistido en que le gustaría casarse en secreto, con una ceremonia íntima como la de Iker Casillas y Sara Carbonero. «Si me caso espero que nadie se entere. O que se entere una vez haya pasado, aunque no sé si lo voy a conseguir...». Para no confirmar que tenía pensado casarse apuntó: «Igual ni me caso».

María Patiño mantiene una relación con Ricardo Rodríguez Olivares desde hace diez años. La pareja intenta pasar juntos todo el tiempo que se lo permiten sus agendas, que no es mucho.